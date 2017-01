39 Tote bei Silvester-Anschlag :  Das sind die Opfer von Istanbul

Leann Zaher Nasser (†18) aus Israel ist eines der mindestens 39 Todesopfer. Das bestätigte das israelische Aussenministerium. Sie wurde zuerst ins Spital eingeliefert, dort erlag sie ihren schweren Verletzungen. Zwei ihrer Freundinnen wurden verletzt, eine dritte überlebte unverletzt.

Auch viele Sicherheitsleute verloren in der Nacht auf Sonntag ihr Leben. Der Polizist Burak Yildiz (†21) ist laut türkischen Medien unter den Opfern. Er soll den Eigang bewacht haben, als der oder die Attentäter in den Club Reina stürmten.

Hatice Koç'un (†27) arbeitete für eine private Sicherheitsfirma, auch sie war an jenem Abend im Club. Die Mutter eines dreijährigen Kindes wurde erschossen.

Fatih Çakmak hatte vor wenigen Wochen den Anschlag nahe des Besiktas-Fussballstadions überlebt, wo er als Security im Einsatz war. Auch im Club Reina arbeitete er als Sicherheitsmann und wurde getötet.

Kenan Kutluk arbeitete als Kellner im Nachtclub. Er war verheiratet, hat zwei Kinder. Unter den 39 Todesopfern ist auch Ahmed R Essam. Der irakische Student studierte internationale Beziehungen an der Uni in Erbil.

Unter den Toten soll auch Mustafa Sezgin Seymen sein. Seine Verlobte Sezen Arseven postete ein intimes Foto des Paares auf Instagram und trauert mit bewegenden Worten um ihren Verlobten.

«Ich bin von dort alleine zurück nach Hause gekommen, wo wir zusammen gefeiert haben. Keiner schaute mich so an wie Du. Keiner liebte mich wie Du. Du bist der Mann, der mich geküsst hat, selbst wenn ich geschlafen habe. Uns gibt es nur noch in Bildern. Ich habe meinen Mann, meinen Partner, meine Liebe verloren», schrieb Arseven, die beim Anschlag leicht verletzt wurde.

35 der Opfer sind laut der türkischen Zeitung Hurriyet bereits identifiziert. 24 davon sind Ausländer. (gru)