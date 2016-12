1 Millionen Sicherheitskosten pro Tag! :  New Yorker wollen Melania Trump loswerden

Fast 100'000 New Yorker haben eine Petition unterschrieben, damit Melania Trump ihre Designer-Koffer packt und New York verlässt. Diese Petition wurde ins Leben gerufen, nachdem bekannt wurde, dass die nächste First Lady in der Stadt wohnen bleiben will, bis Sohn Barron die Schule beendet hat.

Normalerweise zieht die Präsidentenfamilie in das Weisse Haus in Washington DC ein. Damit Melania Trump und Barron in New York bleiben können, muss der Personenschutz gewährleistet werden. Und das kommt den Steuerzahler teuer zu stehen. Die geschätzten Kosten belaufen sich dafür auf eine Million Dollar – und das pro Tag.

Steuerzahler fordern die Politik

Die Petition geht an den Gouverneur von New York, Andrew Cuomo und an den Bürgermeister Bill De Blasio. Sie fordert, dass sie diese Riesen-Summe für den Schutz der Trumps im 58. Stock des Luxusresidenz ablehnen.

«Die New Yorker Steuerzahler wollen nicht eine Million Dollar pro Tag zahlen, nur damit sie bleiben kann», steht in der Petition. Diese Entscheidung müsse das Paar auf eigene Kosten tragen. Dieses Geld müsse in der Stadt, in Schulen, Strassen und andere wichtigen Dinge investiert werden. «Unsere Steuergelder müssen in die Stadt und die Menschen investiert werden und nicht nur in eine einzige Person.»

Generell wird der Schutz von Melania und Baron eine grosse Herausforderung. So liegt der Trump Tower in New York an der geschäftigen Fifth Avenue in Manhattan. Schon jetzt ist das Gebäude täglich von Protestierenden, Polizei und Medienleuten umzingelt. (nbb)