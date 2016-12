Grosseinsatz im Rheintal :  Polizei nimmt nach Raubüberfall drei Personen fest

Im St. Galler Rheintal ist zurzeit eine Grossfahndungsaktion der St. Galler Kantonspolizei im Gang. Nach Angaben der St. Galler Kantonspolizei ist ein Raubüberfall an der Neugasse in Rorschach SG der Auslöser.

Die Täterschaft hat in einem Betrieb Bargeld in unbekannter Höhe entwendet und ist daraufhin geflüchtet. Eine Fahndung wurde eingeleitet und inzwischen drei mutmassliche Täter im Rheintal verhaftet.

Weil nicht bekannt ist, ob weitere Personen an dem Überfall beteiligt waren, läuft eine gross angelegte Fahndung weiter.



Der Raubüberfall in Rorschach ereignete sich am Vormittag kurz nach 11 Uhr. Weitere Angaben zu der Tat oder den festgenommenen mutmasslichen Tätern machte die Polizei nicht. (bau/SDA)