Achtung Glatteis! Auf den Schweizer Strassen kracht es

ZÜRICH/BIEL (BE) - In der ganzen Schweiz besteht heute Morgen Glatteisgefahr. Schweizweit führten glatte Strassen bereits in den frühen Morgenstunden zu Unfällen. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Auch beim ÖV.