Swiss Lotto: Gewinnen Sie Lotto-Scheine für die nächste Ziehung

Er wächst und wächst: Der Lotto-Jackpot überstand auch die Ziehung am Mittwochabend unbeschadet und steht bei 13,1 Millionen Franken.

Wir verlosen einen Mega-Schein mit zehn (!) angekreuzten Zahlen und zwei Scheine mit acht Zahlen.

Der Mega-Schein entspricht 210 Einzeltipps und kostet 525 Franken. Die Super-Scheine mit acht Kreuzen und vier Glückszahlen entsprechen 112 Einzeltipps.

Alles, was Sie brauchen, um einen der drei Scheine zu gewinnen, sind die richtige Antwort auf die Tagesfrage (siehe Box unten) und etwas Glück.

Im Lotto gehts um ...

A: Millionen

B: Melonen

Wählen Sie die Telefonnummer 0901 595 564 (1.50 Fr./Anruf vom Festnetz). Geben Sie Name, Adresse und Telefonnummer samt Vorwahl an. Oder senden Sie ein SMS mit Keyword SCHEIN und dem Antwortbuchstaben an die Kurzwahl 530 (1.50 Fr./SMS).

Name und Adresse nicht vergessen! Oder machen Sie mit via http://m.vpch.ch/BLC21326 (chancengleich über das Handynetz).

Teilnahmeschluss ist Samstag, 3. September, 17 Uhr. Die Verlosung wird auch im Blick am Abend ausgeschrieben.