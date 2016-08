5000 Haushalte betroffen :  Stromausfall im Zürcher Limmattal

In weiten Teilen des Limmattals ist um etwa 16.15 Uhr der Strom ausgefallen. Wie BLICK-Leser berichten, seien Haushalte in den Gemeinden Weiningen, Schlieren, Dietikon und Geroldswil derzeit ohne Strom. Auch Lichtsignale würden nicht mehr funktionieren. Teilweise gebe es Chaos auf den Strassen. In Weiningen steht die Kirchenuhr still, wie ein Leserreporter berichtet.

EKZ-Mediensprecherin Priska Laiaida bestätigte auf Anfrage den Stromausfall. «Derzeit sind etwa 5000 Haushalte ohne Strom. Wir wissen zur Stunde, dass auf zwei Leitungen ein technischer Defekt vorliegt.» Genauere Gründe könne sie jedoch nicht nennen. Unklar sei auch, wie lange der Strom aus bleibt. (pma)