Zweirad-Pneus für die Kälte :  Winter-Velofahren ohne Rutschpartie

Autofahrer kennen die Winterpneu-Faust­regel O bis O: Oktober bis Ostern. Doch was machen diejenigen, welche ihr Zweirad auch in der kalten Jahreszeit benutzen?

Peti Fontana vom Zürcher Veloladen Backyard hat für jeden Typ von Radler die passenden Reifen parat. Der Profi erklärt: «Wer mit dem Citybike auf der ­ Strasse zur Arbeit fährt, sollte sich ­einen Reifen mit weicherer Gummimischung und Lamellenprofil kaufen. Dies gilt auch für E-Bikes. Mountain- und Gravelbiker brauchen ­ einen Stollenpneu, der wahrscheinlich sowieso schon drauf ist.»

Und was ist, wenn Mann oder Frau wirklich auf hart gepresstem Schnee oder Eis fahren will beziehungsweise muss? «Dann helfen wie beim Auto nur noch Spikes», meint der Experte zu Blick am Abend. Doch diese Spezialreifen sind absolut nicht geeignet, wenn nicht sogar gefährlich fürs Fahren auf nicht verschneiten Strassen. «Wenns im Unterland ein paar Mal richtig schneit, ist es gescheiter, das Velo zu Hause stehen zu lassen», rät Fontana.