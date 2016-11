Zweirad aus Birke und Esche :  Holz-Esel mit Wunschmassen

Holz ist schon heimelig, aber im Carbon-Zeitalter ein Fahrrad aus Birke und Esche zu bauen, braucht Mut. Wer hats gewagt? Nicht die Schweizer, sondern unsere Nachbarn.

Das erste massenproduzierte Mass-Rad aus Holz kommt aus Österreich. My Esel, ein Linzer Start-up, stellt dank Crowdfunding Holzfahrräder nach Mass her.

Software macht My Esel passend

Auf Basis der Körperdaten und Fahrvorlieben errechnet eine Software die perfekte Rahmengeometrie. Der Rahmen wird in Salzburg produziert und nach Kundenwunsch lackiert. Zusammengebaut wird das Velo, das in der Version «Urban King» mit Shimano-8-Gang-Innennabenschaltung oder als «Streetfighter» mit Fixie/Singlespeed erhältlich ist, in einem ökosozialen Betrieb in Linz.

Carbon und Holz haben übrigens mehr gemeinsam, als man denkt. Beides sind Faserverbund-Werkstoffe, welche Festigkeit und Steifigkeit mit Flexibilität kombinieren. Im Gegensatz zum Carbon ist Holz nicht nur viel günstiger, sondern auch nachhaltig.