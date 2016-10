Raumfahrt Chinesischen Astronauten gelingt Andockmanöver an Raumlabor

Peking – Zwei Tage nach dem Start hat das chinesische Raumschiff «Shenzhou 11» mit zwei Astronauten an Bord erfolgreich an Chinas Raumlabor «Tiangong 2» angedockt. Das berichtete am Mittwoch Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua.