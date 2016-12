Raumfahrt Astronaut und Klimaforscher Piers Sellers gestorben

Edinburgh/Houston – Der britische Astronaut Piers Sellers ist tot. Er sei am Freitag 61-jahrig in Houston an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben, teilte die US-Weltraumbehörde NASA mit. Sellers hatte bei der NASA als Klimaforscher gearbeitet, bevor er vor 20 Jahren Astronaut wurde.