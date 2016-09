Kometenforschung Raumsonde stürzt am Freitag kontrolliert auf Komet Tschuri ab

BERN - BE - Seit mehr als zwei Jahren umkreist die ESA-Sonde Rosetta den Kometen Tschuri - mit an Bord das an der Uni Bern entwickelte Messgerät Rosina, das Tschuri ausführlich «beschnuppert» hat. Am frühen Freitagnachmittag sendet Rosetta ihr letztes Lebenszeichen.