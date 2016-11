Datenspeicher Neues Material für künftige Festplatten

LAUSANNE - VD - Eine an der ETH Lausanne (EPFL) neu entwickelte Variante des Fotovoltaikmaterials Perowskit könnte sich für die nächste Generation von Festplatten eignen. Es sei das erste Material, das magnetische und fotovoltaische Eigenschaften in sich vereint, so die Forscher.