Kaum ein Guetzli ist so einfach zu machen und gibt so viel her. Spitzbuben schmecken nicht nur fantastisch, sondern bringen auch Farbe auf den Guetzli-Teller. Na dann, ab in die Backstube!

Rezept für Spitzbuben

Zutaten

Teig

175 g Butter, weich

80 g Puderzucker

1 Prise Salz

1 KL Vanillezucker

1-2 EL Wasser

250 g Mehl



Füllung

Konfitüre als Füllung (z.B. Johannisbeergelee, Quittengelee, Aprikosenkonfitüre, Hagebuttenkonfitüre)

Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung

Teig

Butter in einer Schüssel rühren bis sich Spitzchen bilden. Puderzucker, Salz, Vanillezucker und Wasser zugeben und alles miteinander verrühren. Mehl portionenweise dazusieben und einkneten. Teig in Klarsichtfolie wickeln und im Kühlschrank mindestens 30 Minuten ruhen lassen. Backofen auf 200 Grad vorheizen.

Formen

Teig 2 mm dick auswallen und Plätzchen in gewünschter Form ausstechen. Bei der Hälfte der Spitzbuben für die späteren Deckel mit kleinem Ausstecher die Mitte ausstechen.

Backen

Die Spitzbuben mit Abstand auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. In der Ofenmitte ca. 5-10 Minuten backen. Plätzchen herausnehmen und mindestens 15 Minuten auskühlen lassen.

Füllung

Das Gelee oder die Konfitüre in einem kleinen Pfännchen erwärmen und glatt rühren. Konfitüre auf die Böden der Spitzbuben verteilen. Deckeli mit Puderzucker bestäuben und auf die Böden setzen und leicht andrücken.