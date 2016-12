Profi-Confiseur Markus Kunz zeigt uns, welche Leckerei an Weihnachten bei ihm auf den Dessert-Tisch kommt. Dieser weihnachtliche Schokoladen-Cake birgt so einige sündig-süsse Überraschungen und rundet ein gelungenes Weihnachtsmahl perfekt ab.

Rezept für Weihnachtlichen Schokoladen-Cake

(ergibt 10-12 Stück)

Backzeit: 1 Stunde + 15 Minuten Glasieren + Auskühlzeit / Schwierigkeitsgrad: Mittel / Kalorien p.P. keine Angabe

Zutaten

Kuchen

250 g Zucker

210 g Mandelmasse (Backmarzipan)

300 g Vollei (z.B. von Naturaplus)

2,5 dl Vollmilch

54g Kakaopulver

270 g Weissmehl

6g Backpulver

105 g Grand cru Couvertüre 65%, fein gehackt

60g Haselnüsse, geröstet und fein gehackt

45 g Mandeln, geröstet und fein gehackt

45 g Pistazien, geröstet, gehackt

1 Msp. Zimt

1 Msp. Vanille, frisch

1 Msp. Nelken, gemahlen

270 g Butter, flüssig

Schokoladenglasur

120 g Butter

160 g dunkle Schokolade

Zubereitung

Teig

Ofen auf 180 Grad vorheizen.

Haselnüsse, Mandeln und Pistazien auf Backblech im vorgeheizten Ofen ca. 8 Minuten rösten. Alternativ auf kleiner Stufe in einer Bratpfanne. Fein hacken und auskühlen lassen.

Für den Teig in einer Schüssel Zucker und Mandelmasse mischen. Nach und nach Eier zugeben und rühren bis die Masse heller wird. Milch hinzufügen und ca. 10 Minuten weiterschlagen.

Kakopulver, Weissmehl und Backpulver über Masse sieben und unterheben. Grand Cru Couvertüre, gehackte Haselnüsse, Mandeln und Pistazien vermischen. Unter den Teig heben. Zimt, Vanille, Nelken und zum Schluss flüssige Butter zugeben und unterrühren.

Backen

Masse in gefettete Cakeform geben (alternativ auch mit Backpapier ausgelegt) und bei 180 Grad in der unteren Hälfte des Backofens für ca. 30-35 Minuten backen. Auf Kuchengitter stürzen und vollständig auskühlen lassen.

Glasur

Butter und Schokolade etwas zerkleinern und in einer Schüssel erwärmen. Ständig rühren, damit nichts anbrennt; am besten geht das in einem Wasserbad. Gleichmässig über erkalteten Cake ziehen und erhärten lassen.