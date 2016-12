Fleisch- und Vegi-Rezept fürs Weihnachtsmenü :  Festliche Hauptgänge für alle Fälle

Das perfekte Weihnachtsmenü von Michèle Meier

Es bleibt das Fest der Feste. Noch so gerne setzen wir uns um den grossen Tisch, feiern, geniessen und schmausen zusammen, was die Küche hergibt. Und weil niemand den ganzen Abend in der Küche verbringen möchte, hat Meisterköchin Michèle Meier von «the Blinker» in Cham ein Menü für Sie zusammengestellt, das sich gut vorbereiten lässt. Es kann als Fleischmenü oder aber rein vegetarisch kombiniert werden. Lassen Sie sich genügend Zeit bei der Vorbereitung und geniessen Sie dafür umso mehr das Zusammensein mit Ihren Liebsten!