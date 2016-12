Dessert-Rezept fürs Weihnachtsmenü :  So setzt man den süssen Schlusspunkt

play share share share

Pistazienparfait im Schokoladenmantel, Orangensabayon

Rezept für 4 Personen

Pistazien-Parfait

2 Eier

65 g Kristallzucker

50 g Pistazien, leicht geröstet und grob gehackt

etwas Mandelöl

1/6 Fläschchen Bittermandel-Aroma

2,5 dl Rahm

Schokomasse

150 g Schokolade-Couvertüre mit 47 % Kakaoanteil

etwas frische Butter

Orangensabayon

1,2 dl Weisswein (Riesling)

70 g Zucker

0,1 dl Orangensaft, frisch gepresst

80 g Eigelb

0,2 dl Marsala

etwas Zeste ½ Bio-Orange

Zubereitung

Pistazien-Parfait

Eier und Zucker in einer Schüssel über einem heissen Wasser aufschlagen, bis sich der Zucker aufgelöst hat, die Masse voluminös-schaumig wird. Schüssel mit der Masse in kaltes Wasserbad mit Eiswürfeln stellen. Kalt schlagen. Pistazienstücke und Mandelöl untergeben. Rahm steif schlagen. Vorsichtig unter die Masse heben. In einzelne Souffléförmchen giessen. Im Tiefkühler fest werden lassen. Fest gewordene Parfaits aus Souffléförmchenlösen. Jeweils einen Zahnstocher in die Mitte der Scheiben stecken. Erneut an die Kälte stellen, damit die Zahnstocher festfrieren.

Schokomasse

Schokolade über heissem Wasserbad schmelzen lassen. Mit etwas Butter glatt rühren. Parfait­stücke an den Zahnstochern darin halb eintauchen.

Orangensabayon

Sämtliche Zutaten (ausser Orangenzeste!) im Mixbecher zusammen aufmixen. Kühl stellen. Im letzten Moment Masse über dem heissen Wasserbad aufschlagen. Hat die Masse eine cremige Konsistenz etwas Orangenzeste dazu reiben.

Anrichten

Sabayon in kalte Teller giessen. Parfait-Stücke darin anrichten. Pistazien darüber streuen.