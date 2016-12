Christstollen darf auf keinem Weihnachtstisch fehlen. Mit diesem Rezept gelingt der Christstollen ganz leicht.

Rezept für leckeren Christstollen

(für 4 Personen, 2 Stollen à je ca. 600g)

Zutaten

Vorteig

600 g Weissmehl

0.5 Würfel Frischhefe (ca. 20 g), zerbröckelt (alternativ geht auch Trockenhefe)

2 EL Zucker

3 EL Milch

Teig

200 g helle Sultaninen

50 g Zitronat, fein gehackt

3 EL Rum

100 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 TL Salz

0.5 TL Kardamonpulver

1 Msp. Muskat

1 Msp. Pfeffer

125 g Butter, in Stücken, weich

2 dl Milch

Füllung

Dörrfrüchte, grob gehackt (ganz nach Geschmack)

100 g Mandelstifte, gehackt

50 g Butter, flüssig, zum Bestreichen

Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung

Vorteig

Mehl in eine Schüssel sieben, in der Mitte eine Mulde eindrücken. Hefe, 2 EL Zucker und 3 EL Milch in der Mulde zu einem dünnen Brei anrühren. Mit ein wenig Mehl bestreuen und ruhen lassen, bis der Brei zu schäumen beginnt (ca. 30 Minuten).

Teig

Sultaninen, Rum und Zitronat in einer Schüssel miteinander vermengen. Zugedeckt beiseite stellen. Zum Vorteig 100 g Zucker, Vanillezucker, Salz, Pfeffer, Kardamonpulver, Muskat, 125 g Butter und 2 dl Milch hinzugeben und zu einem glatten Teig verkneten. Zugedeckt bei Raumtemperatur ca. 2 Stunden auf das doppelte der Grösse aufgehen lassen. Sultaninen-Rum-Mischung gemeinsam mit Dörrfrüchten und Mandelstiften sorgfältig unter den aufgegangenen Vorteig kneten.

Formen

Teig halbieren. Erste Portion auf ein wenig Mehl oval auswallen (ca. 1-2 cm dick). Den Teig längs zu ⅔ überschlagen. Stollen auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Zweite Portion gleich formen und auf das Backpapier legen. Stollen zugedeckt nochmals ca. 30 Minuten aufgehen lassen. Mit flüssiger Butter bestreichen.

Backen

Backofen auf 180 Grad vorheizen. Stollen in der Mitte des vorgeheizten Ofens ca. 15 Minuten backen. Herausnehmen, mit Butter bestreichen und nochmals für ca. 15 Minuten weiterbacken. Stollen herausnehmen und noch heiss mit restlicher Butter bestreichen. Auf einem Gitter auskühlen lassen. Ausgekühlten Stollen mit einer dicken Schicht Puderzucker bestäuben.