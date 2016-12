Diese Spezialität mögen längst nicht mehr nur Wiener, auch in unser Herzen haben sich die leckeren Quadrate längst eingeschlichen. Warum also sie nicht auch mal an Weihnachten ins Weihnachtsguetzli-Sortiment mitaufnehmen? Daran hat sicher jeder seine Freude! Profi-Confiseur Markus Kunz erklärt, wies geht!

Wiener Waffeln

(für 16 Stück)

Backzeit: ca. 45 Min. + Ruhezeit über Nacht / Schwierigkeitsgrad: Mittel / Kalorien p.P. keine Angabe

Zutaten

Für den Mürbeteig:

250 g Butter, weich gerührt

160 g Rohrzucker

25 g Eigelb

10 g Vanillezucker

70 g Mandeln, ungeschält gemahlen

350 g Weissmehl (wer es etwas gesunder mag, kann auch Vollkornmehl benutzen)

Zum Bestreichen

Konfitüre, z.B. Aprikosen

Eigelb zum Bestreichen

Zum Verzieren

Puderzucker (optional)

Zubreitung

Teig

Butter mit Zucker schaumig rühren. Ei und Vanillezucker zufügen. Mehl zugeben und vorsichtig in Teig falten. In Folie packen und über Nacht ruhen lassen.

Backen

Backofen auf 210 Grad vorheizen. Teig halbieren und ca. 4 mm dick ausrollen. 1 Teigplatte (Deckel) mit 35 x 35 mm Quadraten markieren. Nicht durchschneiden! Mit Ei bestreichen. Mit Mandelblättchen bestreuen. Andrücken. Beide Teigplatten im unteren Teil des Backofens ca. 10 Minuten hellgelb backen. Untere Teigplatte noch heiss mit Konfitüre bestreichen. Mit Deckel belegen. Leicht andrücken.

Weiterverarbeiten

1 Tag stehen lassen. Dann die Quadrate entlang der markierten Linien durchschneiden.

Tipp: Wer mag, kann die Wiener Waffeln noch zusätzlich mit Puderzucker leicht bestäuben.