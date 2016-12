Österreichs Hauptstadt lockt mit über zehn Christkindlmärkten – allein in der City. Die will ich erleben. Railtour schnürt das Reise-Paket. Nachtzug/Flug, Luxushotel, Reiseführer. Preis-Leistung vom Feinsten. Mein schmuckes Hotel: «Das Tyrol» nahe dem Museumsquartier.

Christkindlmärkten und Kunst in Wien

Kunst, Kultur und die Märkte sind grösstenteils zu Fuss erreichbar. Vormittags gehts ins Leopold-Museum, Werke von Egon Schiele oder Gustav Klimt besichtigen. Am Spätnachmittag stürze ich mich in den Wiener Weihnachtstrubel. Der Christkindlmarkt am Rathausplatz ist der spektakulärste. Tolle Kulisse, Lichterfest, Menschen aus aller Welt. Auch das Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz bietet einen kaiserlichen Rahmen. Besinnlicher geht es am Weihnachts- und Neujahrsmarkt vor Schloss Schönbrunn zu. Es duftet nach Zimt-Nockerl und Krapfen. Der Sissi-Punsch mit Schlagobers wärmt die Knochen.

Unser Tipp: Der Bio-Markt am Karlsplatz

Der Markt am Spittelberg ist klein, aber fein. Buden mit Herzhaftem und Spezialitäten ziehen sich durch die Gassen. Wiener Gemütlichkeit. Ebenfalls ein Augenschmaus: der Bio-Markt am Karlsplatz. Keramik, Kerzen; alles heimisches Handwerk. Am Naschmarkt im Gemeindebezirk Mariahilf hätten die drei Heiligen Könige aus dem Morgenland ihre Freude. Oliven, Datteln, kandierte Früchte – 1001 Köstlichkeiten auf über 2,3 Hektar.

Die meisten Märkte dauern bis zum 23. Dezember, manche haben über Weihnachten geöffnet. Heiligabend sorgen Weihnachtskonzerte für Besinnlichkeit. An allen Weihnachtstagen dann Brunchs und Büffets in Cafés, Restaurants und Hotels für Feststimmung.