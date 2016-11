Publireportage :  Der berühmte Weihnachtstruck tingelt durch die Schweiz

Wenn der Coca-Cola Weihnachtstruck durch verschneite Winterlandschaften fährt und Gross und Klein ein Lächeln ins Gesicht zaubert, dann ist klar: Die Adventszeit ist da. Auch dieses Jahr wird das Märchen aus der Fernsehwerbung für die Schweizerinnen und Schweizer wahr: Der hell erleuchtete US-Truck «Kenworth W900» tourt durch die ganze Schweiz und hat haufenweise Überraschungen im Gepäck.

Vor Ort haben die Besucher nicht nur die Möglichkeit, den überdimensionalen Christmas-Truck zu bestaunen und den echten Santa Claus zu treffen, sondern können mit ihm im weihnachtlich geschmückten Fotostudio auch gleich für ein Erinnerungsfoto posieren. Das Bild wird gleich vor Ort ausgedruckt und kann direkt mit nach Hause genommen werden.

Im Rahmen einer Charity-Aktion sammelt Coca-Cola zudem in jeder Stadt Geld zur Unterstützung lokaler Projekte.

Wo der Truck überall stoppt und was Dich vor Ort erwartet, erfährst Du auf www.coke.ch/xmas.

Der Weihnachtsmann – eine Erfindung von Coca-Cola?

Der Coca-Cola Weihnachtstruck hat seine Wurzeln in den USA, wo er von Coca-Cola 1995 erstmals in einer Weihnachtskampagne eingesetzt wurde. Seither ist der Truck Bote der Adventszeit und steht für Licht, Wärme und Geborgenheit in der kalten Jahreszeit. Auch Santa Claus, hierzulande als Samichlaus bekannt, hat eine enge geschichtliche Verbindung zu Coca-Cola. 1931 beauftragte die «The Coca-Cola Company» in Atlanta den schwedisch- amerikanischen Zeichner Haddon Sundblom, Santa Claus für eine Weihnachtskampagne ein Gesicht zu verleihen. Modell stand ihm ein weisshaariger, pensionierter Coca-Cola Verkaufsfahrer. So entstand die weltweit bekannte Symbolfigur des Santa Claus, die bis heute die klassische Vorstellung des Weihnachtsmanns prägt: Ein gütiger, pausbäckiger Mann mit weissem Bart und vergnügtem Lächeln, gekleidet in einen roten Mantel mit weissem Pelz.

Coke mit Weihnachtsschlaufe Während der Weihnachtszeit überraschen die 0.5L-PET-Flaschen mit einer ungewöhnlichen und innovativen Etikette. Aus dem klassischen Wraplabel entsteht eine Schleife – als Tannenbaumschmuck oder Geschenkschleife zu Weihnachten.