BLICK-Tipp: Nikolaustag :  Nikolaus und Schmutzli sind wieder unterwegs

Einer der beliebtesten Heiligen bei den Kindern ist zweifelsohne der Nikolaus. Am Vorabend des Nikolaustages dürfen sie einen Schuh oder Stiefel vor ihre Tür stellen, um vom Nikolaus beschenkt zu werden. Meist finden sie dann am nächsten Morgen Schokolade, Nüsse, Mandarinen und Lebkuchen in den Schuhen vor.

Natürlich kommt der Nikolaus auch höchstpersönlich bei den Kindern vorbei. Dies geschieht entweder am 5. Dezember, dem Nikolausabend, oder am Nikolaustag selbst. Er möchte dann von den Kindern wissen, ob sie über das Jahr brav und artig waren und lässt sie weihnachtliche Gedichte aufsagen.

Vielerorts kommt der heilige Nikolaus in Begleitung des furchteinflössenden Schmutzli, der vielerorts auch als Knecht Ruprechts bekannt ist. Er ist ein bärtiger, grausamer Gehilfe des Nikolaus, der in eine braune oder schwarze Kutte gekleidet ist, am Gürtel eine Rute mit sich trägt und droht, die Kinder in seinen grossen Sack zu stecken, wenn sie nicht artig waren.

Im Mittelalter war diese Gestalt noch grausamer, denn sie drohte den unfrommen Kindern, sie mitzunehmen, aufzuschlitzen und bis auf das Blut auszupeitschen. Wie bestialisch der Kinderschreck war, zeugt heute noch der Chindlifrässerbrunne in Bern. Damit der Schmutzli seine böse Ader nicht ausleben kann, wird er von dem Nikolaus in Ketten gelegt und an der kurzen Leine gehalten.