BLICK-Tipp: Weihnachtsgeschenke :  Was schenke ich einem Mann?

Einen Mann zu beschenken ist nicht immer leicht. Man möchte ja schliesslich nicht mit einem Verlegenheitsgeschenk oder einem vermeintlichen Topseller aufwarten, sondern etwas schenken, worüber er sich wirklich freut.

Das perfekte Geschenk für einen Mann

Um das richtige Geschenk zu finden, sollte man im Vorfeld ein bisschen Recherche betreiben. Schauen Sie doch auf seinen Social Media Profilen, was er in letzter Zeit gepostet hat. Interessiert er sich für Sport? Oder für Essen und Kochen? Ist er gar ein Gourmet? Beschwert er sich in letzter des Öfteren darüber, dass er so wenig Zeit für sich hat? Oder möchte er etwas Neues erleben, weil er sich langweilt?

Welches Geschenk für einen Mann?

Nachdem Sie die Fragen durchgegangen sind, legen Sie fest, was dem Mann wirklich gefallen könnte. Wenn er gerne kocht und auch sonst ein Gourmet ist, freut er sich sicherlich über Bücher für Gourmets oder italienische Feinkost. Weitere Ideen und Inspirationen für den Hobbykoch, sortiert nach Altersklassen, finden Sie auch hier.

Trinkt er gerne Wein und Champagner? Dann schenken Sie ihm doch den Zzysh Verschluss, mit dem seine alkoholischen Getränke wochenlang frisch bleiben. Auch ein Whiskey-Seminar, Grappa-Seminar oder Wein-Seminar könnten diesem Typ Mann gefallen. Oder wie wäre es mit einer Rebstock-Patenschaft?

Wenn er ein wenig eitel ist und auf sein Äusseres achtet, freut er sich sicherlich über neue Masshemden, die Sie für kurze Zeit mit einem Rabatt von 50 Prozent erstehen können. Oder ist er eher der sportliche Typ, der auf Action steht? Wie wäre es dann mit einem Tandem Gleitschirmflug durch die Davoser Bergwelt? Auch für den Familienmenschen hält der Geschenkefinder zahlreiche Ideen und Produkte bereit, unter denen bestimmt auch das Passende für Ihren Beschenkten dabei ist.