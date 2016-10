Sponsored Content: Coop - Taten statt Worte :  Das Beste aus den Schweizer Pärken

Familie Aregger aus Rothenburg LU geniesst ein Picknick im Naturpark Gantrisch.

Nach einer Wanderung schmecken regionale Produkte besonders gut.

Keine Wunder führt die Grand Tour of Switzerland von Schweiz Tourismus, welche die Highlights der Schweiz miteinander verbindet, durch den Naturpark Gantrisch bei Schwarzenburg BE. Der Gantrisch-Panoramaweg etwa ist einer der schönsten Panoramawanderwege im ganzen Voralpengebiet. Familie Aregger aus Rothenburg LU hat sich für ihre Panoramawanderung einen wunderschönen Tag ausgesucht. Auf dem Gurnigelpass bietet sich der Familie eine fantastische Aussicht. Die Schweizer Pärke sind bei der Bevölkerung aber nicht nur wegen ihrer schönen Landschaften beliebt, sie verfügen auch über eine reiche Biodiversität und sind ein wertvolles Kulturgut. Coop verbindet eine enge Partnerschaft mit dem Netzwerk Schweizer Pärke. In den Coop-Verkaufsstellen der jeweiligen Region ist eine Vielzahl regionaler Spezialitäten aus diesen Pärken erhältlich, darunter Milch- und Fleischprodukte, Öle, Kräutertees sowie Teig- und Backwaren angeboten. Durch den Verkauf dieser authentischen Produkte unterstützt Coop die Wirtschaft in den Pärken und bietet darüber hinaus ihren Kundinnen und Kunden eine grosse Auswahl an unverfälschten und lokal produzierten Spezialitäten an.

Tat Nr. 107



Spezialitäten aus den Schweizer Pärken

Das grüne, quadratische Gütesiegel der Schweizer Pärke kennzeichnet regionale Park-Spezialitäten, welche in den Coop-Supermärkten in und um den Park erhältlich sind. Die wichtigsten Rohstoffe müssen aus dem Park stammen und die Produkte im Wesentlichen innerhalb des Parkgebiets hergestellt sein. Ein Zertifizierungsverfahren des Bundes stellt die Einhaltung dieser Richtlinien sicher. Mit dem Kauf dieser Spezialitäten stärken die Kundinnen und Kunden die regionale Wirtschaft und unterstützen die Natur- und Landschaftsziele der Pärke. Die authentischen sowie innovativen Produkte bieten zugleich echten Genuss.

