Spendenaktion für die Kinderkrebshilfe :  Hier rockt der Samichlaus für Kids

Am 6. Dezember ziehen tausende Samichläuse und Schmutzlis durch die Schweiz und bringen Kinderaugen zum Strahlen. Sandro Wyss (40) und Marc Binggeli (43) sind am Chlousetag auch voll im Einsatz. Vom Morgen bis zum späten Abend besuchen sie vierzig Familien mit über 80 Kindern in der Region Bern und bringen dabei alle zum Staunen und Lachen.

Entstanden ist die Aktion vor etwa 20 Jahren bei einem Spontan-Einsatz als Samichlous & Schmutzli auf einer Kinderstation im Krankenhaus. «Dieser Besuch bei den leidenden Kindern war ein ergreifender Moment für uns», so Wyss alias Samichlous. «Daraus ist schliesslich eine schöne Tradition geworden.»

Samichlous & Schmutzli sammeln für die Kinderkrebshilfe

Doch damit nicht genug. Die beiden Hobbymusiker, die im normalen Leben als Versicherungsbroker und IT-Manager arbeiten, haben in diesem Winter ihre vierte CD veröffentlicht, um Geld für die Kinderkrebshilfe zu sammeln. «Samichlous & Schmutzli & Fründe» heisst das neuste Album, das, wie seine Vorgänger, zusammen mit Schweizer Musikern, unter anderem Cuco Dietrich, der Eidgenoss, Paul Etterlin oder Piero Esteriore entstanden ist. Was die beiden besonders freut: «Alle Beteiligten arbeiten gratis mit, deswegen können wir den Gesamterlös eins zu eins der Kinderkrebshilfe spenden.»

Insgesamt 84'000 Franken gespendet

Im letzten Jahr hat der CD-Verkauf 31'000 Franken eingebracht. «Wir hoffen natürlich, dass wir dieses Jahr den Rekord brechen», sagt Binggeli. Das Ziel liegt in greifbarer Nähe: Schon jetzt liegt «Samichlous & Schmutzli & Fründe» auf der internen Rangliste verkaufter CDs bei ex libris auf Platz eins. Insgesamt kamen durch die letzten drei Alben eine Summe von 84'000 Franken zusammen.

In diesem Jahr haben Samichlous & Schmutzli zusätzlich einen berühmten Unterstützer: den original Weihnachtsmann, der im Santa Claus Village in Rovaniemi, Finnland wohnt. «Die Fluggesellschaft Germania fliegt am 18. Dezember zum ersten Mal nach Rovaniemi», so Wyss. «Als man uns fragte, ob wir als Schweizer Samichläuse zum Original nach Finnland reisen wollen, haben wir natürlich sofort zugesagt. Es kann ja nie schaden, den Segen vom Urvater zu bekommen.»