Specialized Roubaix :  Schneller Flitzer für schlechte Strassen

Specialized gehört zu den innovativsten Entwicklern, wenn es um gefederte Rennräder geht. Die kalifornischen Tüftler haben sich beim Roubaix wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Zusammen mit dem Formel-1- und Strassen-Supersportwagen-Hersteller McLaren entwickelten sie das «Future Shock».

Bei dem System handelt es sich um eine im Steuerrohr untergebrachte Kartusche, die für 20 mm Federweg sorgt. Das Ergebnis ist mehr Speed auf schlechtem Untergrund wie etwa Pflastersteinen beim Rennen Paris–Roubaix. Daher auch der Name des Rads.

Mehr Fahrkomfort

Quasi als Bonus gibts mehr Fahrkomfort, was gerade auf längeren Strecken leistungsfördernd ist. Das Fahrverhalten wird von diesem Front-Dämpfer nicht beeinträchtigt, da dieser in einer vertikalen Richtung arbeitet und kein Spiel aufweist. Somit verhält sich selbst beim Sprinten alles so direkt, wie man es von einem Rennrad erwartet. Über drei verschiedene Federhärten lässt sich das System auf die Strassen­verhältnisse individuell anpassen.