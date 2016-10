Schmink-Tipps für Halloween :  So feiern Hasenfüsse die Gruselnacht

Es scheint, als werde Halloween jedes Jahr grusliger. Aber nicht jeder mag Killer-Clowns, bei denen einem das Blut in den Adern gefriert. Harmloser, aber lustig ist es zum Beispiel, als Snapchat-Filter geschminkt zur Party zu gehen.

Vorbild ist der Auftritt des Modelabels Desigual an der New York Fashion Week im September. Das Mode-Label Fendi liess sich in Mailand von «Ralph reichts»-Trickfigur Vanellope von Schweetz inspirieren. Die Models liefen mit Süssigkeiten im Haar und glitzernden Lippen über den Laufsteg.

Auch die Verwandlung in ein Pop-Art-Kunstwerk wie das von Social Media-Make-up-Künstler James Charles Beauty (17) ist eine gute Idee.

Bei Kostümen sind auf Social Media dieses Jahr clevere Ensembles, die ein Wortspiel oder einen Namen wörtlich nehmen, sehr beliebt. Die kann man auch gleich selber basteln.

Zur Stärkung gibts süsse Gespenster, und schon ist die Nacht des Schreckens gar nicht mehr so schlimm.