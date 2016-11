Rekordpreis bei Auktion :  Monet-Gemälde erzielt 81,4 Millionen Dollar

Das Auktionshaus Christie's hatte den Wert des Bildes «Meule» zuvor auf 45 Millionen Dollar geschätzt.

Ersteigert wurde das Ölbild von einem anonymen Bieter am Telefon, wie das Auktionshaus Christie's mitteilte. Es ist Teil einer Serie von Heuschober-Bildern Monets aus den Jahren 1890 und 1891 in Giverny in der Normandie.

Das versteigerte Gemälde war eines der wenigen aus der Serie, die sich in Privathand befinden. Weitere Bilder der Serie hängen unter anderem im Musée d'Orsay in Paris, im Art Institute in Chicago und im Metropolitan Museum in New York.

Im Jahr 2008 hatte das Monet-Gemälde «Le Bassin aux Nymphéas» 80,4 Millionen Dollar bei einer Versteigerung in London eingebracht. (SDA/stj)