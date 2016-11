Unterwegs in Strassburg :  Weihnachten wie im Märchen

Wenn man sich all die romantischen Städtchen in Märchenfilmen ansieht, fragt man sich, was dafür die Inspiration war. Strassburg und das Elsass an der deutsch-französischen Grenze kommen dem am nächsten – und sind jetzt, üppig geschmückt in der Vorweihnachtszeit, noch einmal so malerisch.

Gewaltig trohnt das Strassburger Münster von 1439 über der Altstadt: Ein 144 Meter hohes Gebirge aus Sandsteinverzierungen, im Inneren Schätze wie die astronomische Uhr, die Erd- und Planetenlaufbahnen anzeigt. Beste Aussicht: Von der Plattform, 332 Stufen hoch.

Seit 1570 gibt es den Strassburger Weihnachtsmarkt. Er ist einer der ältesten Europas: 300 Holzhütten, verteilt auf elf Plätzen in der Innenstadt. Auffällig: In unzähligen Varianten werden Störche verkauft, z. B. als Plüschtier – er gilt im Elsass als Symbol für Maria und die Nächstenliebe.

Schön für einen abendlichen Spaziergang: Von der 30 Meter hohen Weihnachtstanne auf der Place Kléber ins «Kaiserviertel». Wilhelminische Architektur rund um den kreisförmigen Place de la République, nachts effektvoll beleuchtet, dann zu den Kanälen und Fachwerkhäusern des Viertels «La Petite France» – Paris im Kleinformat.

Perfekt für einen Tagesausflug ist das eine Autostunde südlich gelegene Colmar: Kleiner, noch romantischer – auch hier überbieten sich die Händler mit festlichen Dekorationen. Unbedingt bei den lokalen Bäckern probieren: Meringues und weissen Nougat, beides in unzähligen Varianten und so süss wie das ganze Elsass es selbst auch ist.