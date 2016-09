Unterwegs in Italien :  Kirchen, Schuhe und Dan Brown in Florenz

Wenn der Welt-Bestseller «Inferno», der in der toskanischen Metropole spielt, ins Kino kommt, ist das auch für die florentinischen Touristiker wunderbar. Denn Buch und Film spielen an Schauplätzen, die der Florenz-Reisende sowieso gesehen haben muss. Das sind ganz schön viele. Die Inferno-Tour (75 Euro) fängt um 9.15 Uhr an und dauert bis 16.30 Uhr. Dafür umfasst sie alles Wichtige, von den Boboli-Gärten, wo auch der Thriller beginnt, über den Ponte Vecchio, wo die Juweliere sitzen, dem Palazzo Vecchio mit Dantes Totenmaske bis zum Vasarikorridor und dem Baptisterium.

Da hat man sich die Mittagspause im Procacci an der Via de Tornabuoni redlich verdient. Hier bestellt auch der Ein­heimische ein Glas ­Prosecco und ein Trüffelbrötchen dazu.

Die Tour endet an der Piazza Santa Maria Novella. Sehr praktisch, denn der Tourist braucht ja auch ein paar Mitbringsel, und gleich um die Ecke, an der Via della Scala, befindet sich die Kult-Apotheke Santa Maria Novella. Das handgemachte Badeöl und die Rasierseife von dort sind legendär. Frauen müssen unbedingt auch zum 2014 eröffneten Flagship-Store des Schuh-Labels Aquazzura. Weitere Boutiquen gibts nur in London und New York. Der spektakuläre Shop am Lungarno Corsini 42 liegt am Arno, und auch wer sich die teure Konkurrenz-Marke von Christian Louboutin nicht leisten kann, kommt in dem palastartigen Ambiente auf seine Kosten.

Da freut man sich aufs Bett. Unter windowson­italy.com finden sich preiswerte und attraktive Unterkünfte. Im Studio-Apartment ­Maggio Tower View ist die geniale Sicht auf Stadt und Dom inklusive.

