Unterwegs in Italien :  Die fünf Wege zu den fünf Dörfern

Die Fünf, eine magische Zahl an der ligurischen Küste. Da sind die Cinque Terre, die fünf malerischen Dörfer Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola und Riomaggiore. Häuser in Regenbogenfarben klammern sich an steilen Klippen. Sie bieten eine aufregende, schroffe Küste, Kunst und Kultur, einen wilden Naturpark im Rücken und Kulinarik vom Feinsten.

Fünf an der Zahl sind auch die Transportmittel, mit denen man diesen Teil der ligurischen Küste bereisen kann: Auto, Bahn, Schiff, Velo oder per pedes. Alle empfehlenswert. Die alte Via Aurelia führt Autofahrer durch das Ligurien der «tempi passati». Die Züge rattern am Wasser entlang durch ein Tunnel­labyrinth. Vom Boot aus ist es am schönsten. Denn die bunten Orte sind nur mühsam mit dem Auto zu erreichen.

Mein Tipp: Buchen Sie Boat & Breakfast. Dann haben Sie die Küstenorte immer von der Schokoladen-Seite. Auch das Velofahren macht Spass. So erlaubt manch stillgelegte Schienenstrecke das Reisen von Ort zu Ort. Zum Beispiel von Bonassola nach Levanto. Beides attraktive Feriendörfer. Und Ausgangspunkt für das Abklappern der ­berühmten Dörfer.

Die Cinque Terre sind auch ein Wanderparadies. Ob am Wasser (teils gegen Gebühr) oder am Hang. Uralte Pfade führen durch Weinberge und Olivenhaine. Mein Lieblingsweg: Von Corniglia über Volastra nach Manarola. Unglaubliche Panoramasicht.

Auch sehenswert: westlich der Cinque Terre der Promi-Ort Portofino. Südlich liegen Porto Venere und Shopping-Tipp La Spezia. Hübscher Abschluss der Tour: Tellaro.

Gut zu wissen

Anreise

Mit dem Zug über Mailand – Genua nach Monterosso. Für Autofahrer ist die A26 zu empfehlen.

Unterkunft

Erleben Sie die ligurische Küste vom Wasser aus in einem Boat & Breakfast. boatandbreakfast.net

Wandern

Durch die Cinque Terre führen unterschiedlichste Wanderwege. 5-terre.urlaub-ligurien.de

Spezialitäten

Weisswein Cinque Terre DOC, Dessertwein ­Sciacchetrà, Pesto und ­Sardellen.