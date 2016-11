Unterwegs im Südtirol :  Vegan statt verkitscht im Vinschgau

Ein Geständnis vorab: Ich bin kein Veganer und hatte dieses Hotel ausgesucht, weil mir der reduzierte Stil der Zimmer gefiel. Wer sonst nach Süd­tirol fährt, schläft meist in einem rustikal-verkitschten Landhaus-Mischmasch.

Das «La Vimea» in Naturns, 20 Autominuten östlich von Meran, ist auch das erste vegane Hotel Italiens und verspricht Ferien vom schlechten Gewissen: Jedes Detail ist bedacht, um die Welt sauberer und gesünder zu machen. Helles Mondphasenholz in Zimmern und Suiten (25 bis 60 Quadratmeter), ökologisch abbaubare Matratzen, Bettwäsche aus Bio-Baumwolle, Fairtrade erneuerbare Quellen, Ökostrom, regionale Küche: In dieser Ballung erscheint mir das persönlich etwas asketisch. Doch im Hotel, in diesem Jahr renoviert, kann man geniessen: Das Frühstücksbuffet ist ein Abenteuer – vieles absichtlich nicht beschriftet, selbst Profi-Veganer sollen Neues entdecken. Abends gibt es zum Beispiel Türmchen aus Auberginen und Tomaten oder Teigtaschen mit Radicchio-Lauchfüllung auf Minzsauce.

Im Kellergeschoss befindet sich der Wellnessbereich mit Sauna, Hot-Stone-Lounge und Salzwasserpool, der leider sehr kühl ist. Draussen wartet der malerische Vinschgau, Wandern mit Blick auf den 3905 Meter hohen Ortler. Schön für Familien: Der «ArcheoParc» im nahen Schnals zeigt den Alltag von Eiszeit-Mumie «Ötzi» – gemeinsam Feuer machen, Brot backen, Körbe flechten (8 Euro, Kinder 6 Euro). Danach zurück ins Hotel – Aufwärmen mit einer Tasse Heiltee nach Hildegard von Bingen, Sorte «Starker Wille». Fazit: Naturnahe Genussferien der anderen Art, lecker und lehrreich.

Gut zu wissen:

Anreise Umweltbewusst mit Bahn und Bus ab Zürich in fünf Stunden (3x umsteigen). Dafür gibts fünf Prozent Hotelrabatt. Per Auto vier Stunden.

Übernachtung Eine Nacht kostet, je nach Zimmertyp und Saison, 90 bis 140 Euro pro Person, inklusive Halbpension. Gäste unter 14 Jahren nicht erlaubt. www.lavimea.com

Wellness Finnische Sauna, Biosauna, Warmstein-Bänke, Indoor-Pool mit Salzwasser, Yoga, für den Sommer ein Badeteich.