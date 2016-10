Ausflugs-Tipp für kalte Tage: Splash & Spa Tamaro im Tessin

Im Herbst beginnen wir alle früher oder später, uns nach Wärme zu sehnen. Kaum ein Ort lockt dann so sehr wie die Badewanne. Oder wie wäre es gleich mit einer ganzen tropischen Poollandschaft? Jedes Becken ein wenig anders. Grosse und kleine, das eine lau, das nächste kuschlig warm und wieder ein anderes heiss. Um die Nase frisch-moosige Tessiner Herbstdüfte im Freien oder wohltuende Salzluft unter schützendem Dach.

Wellen, Sprudler und Fontänen unter dem Monte Tamaro

Was derlei Genussvarianten angeht, haben sich die Erbauer des Splash & Spa Tamaro in Rivera, am Fusse des Monte Tamaro, keine Grenzen gesetzt: Sie ersannen – unter anderem – die unterschiedlichsten Becken, Meeresfeeling mit bis zu einem Meter hohen Wellen, ein Kinderland mit Rutschen und Spritzfontänen, einen Fitness-Bereich mit den modernsten Geräten.

Wellness mit Erdbeer, Zimt und Zucker

Fantasievoll und abwechslungsreich ist auch das Angebot. Sport-, Wohlfühl- und Fitness-Kurse, Events und Pauschalen für Dauerbadefreunde sowie für Tagesgäste – die Palette ist gross. So wie die Liebe zum Detail. Nur ein Beispiel: Spa mit Mami und Papi. Neben viel warmer Jod-Sole zum Planschen gibt es einen Salzschloss-Parcours, eine Erdbeertrauben-Massage, Seifenblasen mit Rosenduftschaum, Körper-Peeling mit Zimt und Zucker. Wellness und Wohlgefühl pur.

