Ausflugs-Tipp fürs Tessin: Monte Bar :  Höhenziel mit Aussicht

Blick auf Denti della Vecchia und Luganersee

Direkt vor sich die charakteristischen Zacken der Denti della Vecchia, etwas weiter rechts glitzert der Luganersee, am Horizont erheben sich die 4000er der Walliser Alpen: Der Monte Bar ist einer der schönsten Aussichtspunkte des Luganese. Am einfachsten ist er von der Capriasca-Gemeinde Corticiasca zu erreichen. In einem gut anderthalbstündigen Aufstieg zu Fuss. Die nach dem Gipfelziel benannte Hütte wird gegenwärtig umgebaut und modernisiert. Sie liegt auf der Strecke des über drei Etappen führenden Lugano Trekkings, welches die schönsten Gipfel rund um die Ceresio-Stadt miteinander verbindet.

Aufstieg von Corticiasca oder Bidogno

Der Monte Bar ist über gut ausgeschilderte Wanderwege zu erreichen. Die am nächsten gelegenen Ausgangspunkte sind Corticiasca (rund 1 Std. 30 Min. zu Fuss) oder Bidogno (rund 2 Std. 30 Min.). Beide sind in der Capriasca gelegen und per Postauto oder Privatwagen über Tesserete zu erreichen. Aufwändiger ist die Wanderung zum Monte Bar ab Isone. Die Route über Gola di Lago und Motto della Croce dauert rund fünf Stunden. Bei klarer Sicht, zum Beispiel wenn der Nordföhn bläst, bietet diese Wanderung eine einmalige Aus- und Fernsicht. Da die Strecke meist über der Waldgrenze verläuft, ist sie aber bei grosser Hitze nicht zu empfehlen.

Capanna Monte Bar wegen Umbau geschlossen

Für diesen Sommer bleibt die Capanna Monte Bar geschlossen. Ein hoher Kran weist schon von weitem auf das neue Berghaus hin, das auf der Flanke anstelle des alten Gebäudes entstehen wird. Gebaut wird ein Ausflugsziel mit moderner Einrichtung, das ebenso Wanderer wie Mountainbiker anlocken soll, über rund 40 Schlafplätze und ein Restaurant mit grosser Panoramaterrasse verfügt. Die Hütte ist im Besitz der Luganeser Sektion des Schweizer Alpenclubs und wird zu jeder Jahreszeit genutzt. Im Winter auch von Schneeschuhtrekkern und Tourenskifahrern.

Weitere Infos

www.capannamontebar.ch

www.luganoturismo.ch

www.ticino.ch