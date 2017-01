Zu Besuch im Iglu-Dorf in Gstaad BE :  Schlafen wie ein Eskimo

Cembalo spielen im Iglu? Das kann Eisbären anlocken und tödlich enden. Das wissen wir dank Mani Matters «Eskimo»-Song schon lange. Doch auch ohne die Cembalo-Option: In Iglus, den traditionellen Schnee- und Eishütten der Eskimos, kann man ganz schön viel erleben. Das zeigt ein Blick auf das Saison-Programm des Iglu-Hotels Gstaad, das noch bis zum 1. April geöffnet hat.

Eiskalte Liebesnester im Berner Oberland

Hier kann man – wenig überraschend – übernachten, und zwar in fünf verschiedenen Kategorien: vom Standard-Iglu über das Familien-Iglu bis hin zur romantischen Iglu-Suite für Frischverliebte, die sich in den kalten Berner Oberländer Winternächten gerne gegenseitig ein bisschen wärmen würden. Wer will, kann sich das kühle Liebesnest übrigens auch selber bauen.

Dann kann man im Iglu-Dorf Gstaad natürlich auch essen. Tagsüber dampft sämiges Fondue im Kochtopf, und abends stehen auch weniger deftige Köstlichkeiten auf dem Iglu-Menü. Davor (oder danach) lässt sichs im Wellnessbereich mit Sauna und warmem Whirlpool göttlich ausspannen.

Spannende Events im Iglu-Dorf

Weil es mit Essen und Schlafen allein nicht getan ist, stehen in dieser Saison haufenweise spannende Events auf dem Iglu-Dorf-Programm. Wer einfach mal in die Iglu-Welt reinschnuppern will, kann das bis zum 1. April jeden Samstag und Sonntag um 14 Uhr auf einem geführten Rundgang tun. Am Donnerstag findet jeweils die Fackelabfahrt statt. Und wers lieber gemütlich mag, dem sei das Iglu-Jass-Turnier am Sonntag, 29.1. empfohlen.

Richtig spannend wirds dann Anfang März, wenn vom 4. bis zum 5. März die Kurzfilmtage im Iglu-Dorf über die Leinwand flimmern. Und am 9. März findet das Iglu-Jahr mit dem Live-Musik-Event Ride on Music seinen akkustischen Höhepunkt. Vielleicht sogar – wer weiss – mit einer Cembalo-Einlage. Hoffentlich aber ohne Eisbär.