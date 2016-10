Zu Besuch auf Trüffelmärkten :  Hier gibts die teuersten Knollen der Schweiz

Die alten Griechen glaubten noch, Trüffel seien das Resultate von gewaltigen Blitzeinschlägen im Boden. In Frankreich schrieb man der «Liebesknolle» lange magische Kräfte zu. Und im arabischen Raum galt der Trüffel seit jeher als Heilmittel bei Augenkrankheiten.

Trüffel - voller Legenden

Der Trüffel ist von Legenden umrankt und Mysterien durchwuchert. Ob man sie glaubt oder nicht, über eines sind sich eine wachsende Zahl von Fans einig: Trüffel sind wahnsinnig gut, wenn auch nicht für Liebeszwecke oder zur Prävention von Augenkrankheiten, so doch als kulinarisches Genussmittel.

Trüffel geniessen am «Marché aux Truffes de Bonvillars»

Jetzt, mitten in der Trüffelsaison, locken verschiedene Trüffelmärkte die Trüffelfans mit schwarzen Prachtsknollen und selbst hergestellten Trüffelspezialitäten. Einer der ältesten Trüffelmärkte ist der «Marché aux Truffes de Bonvillars» auf dem alten Gut Cour de Bonvillars in der ländlichen Waadt. Zum achten Mal findet der Trüffelmarkt hier am Samstag, 29 Oktober statt. Von 9 bis 17 Uhr stellen Trüffelsucher und –anbauer aus der ganzen Schweiz ihre köstlichen Funde aus.



Im markteigenen Restaurant kocht François Glauser Trüffelrisotto und Trüffel-Pouletbrust mit Salat. Um 14.30 Uhr referiert der Biologe und Trüffelkenner Richard Splivallo zum Thema «Geheimnis der Trüffel» und von 11 bis 16 Uhr kann man sich auf einer gemütlichen Fondue-Kutschenfahrt durch die wunderbare Herbstlandschaft chauffieren lassen und dabei feinstes Trüffelfondue geniessen.

Bleibt nur noch zu sagen: Bon appetit!