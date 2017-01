Unterwegs in Sils Maria GR :  Zu Besuch beim verrückten Philosophen

Das kleine Engadiner Dorf Sils Maria hat alles, was ein hübsches Winterbergdorf braucht: einen historischen Kern, einen gefrorenen See, ein gemütliches Café, eine Bibliothek mit wunderbarem Lesesaal, ein paar Hotels und eine spektakuläre Landschaft, die das Dorf umgibt. Ob gestresster Berufsmensch oder ruhesuchender Geniesser: Hier findet man zu sich, hier gibts frische Luft und herrliche Stille.

Sils Maria ist eine Oase der Ruhe

Das wusste schon der grosse deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche, der Ende des 19. Jahrhunderts immer wieder nach Sils zurückkehrte und sich hier in ein kleines, schattiges Zimmer einmietete, um über Gott (der laut Nietzsche bekanntlich tot ist) und die Welt nachzudenken und lange Briefe zu schreiben. In einem dieser Briefe an seinen Freund Carl von Gersdorff schrieb er, Sils Maria sei seine «rechte Heimat und Brutstätte». Hier und nirgendwo sonst wolle er sein.

In dem hübschen, rund 200-jährigen Haus, in dem Nietzsche zur Untermiete war, sind heute ein Museum und eines der grössten Nietzsche-Archive Europas untergebracht. Es gibt Philosophen, die sich hier Jahrelang mit dem Werk des grossen Meisters auseinandersetzen, und es gibt spannende Vorträge über den düsteren Denker.

Auf Du und Du mit Nietzsche

Im Museum erhält man Einblick in Nietzsches Bibliothek und natürlich in das kleine Zimmer, in dem er jeweils lebte. Und wer nach dem Museumsbesuch noch nicht genug hat, dem sei ein Spaziergang auf die nahe Halbinsel Chastè empfohlen, die ein paar hundert Meter vom Nietzsche-Haus entfernt in den Silsersee ragt. Dort, ganz vorne, ist eines von Nietzsches schönsten Gedichten in einen riesigen Felsbrocken gehauen. Man kann sich hinsetzen, lesen, schwelgen und die Welt um sich vergessen.