Schweizer Berg-Zauber :  Das sind die 8 schönsten Skihütten

Klick, klack. Raus aus der Bindung, rein in die Skihütte. Der Spass fängt für viele Skifahrer abseits der Pisten erst richtig an. Zahlreiche Hütten liefern ihnen gute Gründe, es mit den Talfahrten nicht zu übertreiben und statt dessen das Savoir-vivre in gemütlichen Stuben zu geniessen oder auf einer hübschen Sonnenterrasse Platz zu nehmen.

Rund zweitausend Skihütten gibt es in der Schweiz, darunter auch eine wachsende Zahl von Betrieben, die begeistern – und sich wohltuend von all den Massenbetrieben abheben, die zwischen den Gipfeln existieren. Natürlich macht Skifahren und Snowboarden hungrig. Aber soll man sich deswegen mit dem Standardangebot aus matschigen Pommes, vertrockneten Spaghetti und verkochten Schnitzeln zu gesalzenen Preisen begnügen?

Darum die Probe aufs Exempel: An welchen Schweizer Pisten isst man gut und stimmig? Die grösste Dichte an vorbildlichen Bergbeizen findet sich in Zermatt VS. Stadtmenschen jubilieren, denken sie an Hütten wie Findlerhof, Zum See oder Stafelalp. Allein auf der Schweizer Seite des Matterhorns finden sich rund 20 Top-Adressen am Pistenrand – fast alle sind auch für Winterwanderer gut erreichbar.

Die zweitbeste Hüttenkultur bietet Engadin St. Moritz, gefolgt von Gstaad-Saanenland, Davos Klosters, Laax, Arosa, Adelboden und Crans-Montana.

Lokale Produkte sind der wahre Luxus

Wer die Speisekarten am Berg studiert, kommt zur Einsicht: Viele Top-Gastgeber haben Luxusprodukte durch lokale Kulinarik ersetzt. Servierten sie einst Meeresgetier und Gänseleber, tischen sie nun vor allem Köstlichkeiten auf, die ihren Ursprung vor Ort haben: Walliser Lamm-Entrecôte mit Kartoffelstock statt Steinbutt aus dem Atlantik. Heusuppe mit Trockenfleisch statt Hummer-Curry. «Unsere Gäste sollen nicht um die halbe Welt reisen, um dann bei uns südafrikanische Langusten serviert zu bekommen», sagt Gastgeberin Vrony Cotting-Julen (55) vom Chez Vrony in Zermatt.

Die 8 stimmungsvollsten Schweizer Skihütten für Ihre Winterferien: