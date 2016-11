Neue Attraktionen im Säntispark in Abtwil SG :  Guten Rutsch in den Winter!

Hört ihrs? Der Berg ruft! Aber nicht etwa die verschneiten Gipfel draussen im kalten Winter, sondern der andere «Berg»: Die Mitte November neu eröffnete Wasserrutschbahnwelt im Abtwiler Säntispark. Die Startplattform für die Wasserrutschen – der sogenannte «Berg» eben – hats schon in sich, bevor man sich überhaupt auf eine der acht brandneuen Wasserrutschen wagt. Da funkeln Bergkristalle, da dröhne Soundanlagen, da blitzen Lichtgewitter über einen hinweg.

Ab durch die «Säntis-Pipe»!

Doch das wahre Berg-Abenteuer beginnt, sobald man sich auf dem «Hosebode» oder in einem Gummireifen auf die Piste (oder eben die Rutsche) wagt. Zur Auswahl stehen die «Säntis-Pipe», ein eigentliches Novum in der Wasserrutschenszene: Statt «eifach grad abe» kurvt man hier im Gummireifen zwischen zwei riesigen Steilwänden hin und her – eben wie auf einer richtigen Pipe. Im 155 Meter langen «Wildbach» gehts zeitweise sogar aufwärts. Mit genügend Schwung kein Problem.

Rutschbahnrennen inklusive

Im «Eiskanal» kann man sich zu dritt auf die rutschige Reise machen und im «Sternrausch» alleine durch die rabenschwarze, zwischendurch von Sternlichtern wunderschön erhellte Rutschbahnwelt machen.

Im «Wirbelwind» setzt man sich allen erdenklichen Zentrifugal- und Fliehkräften aus und – die Lausbuben und Schlitzohren unter den Rutschbahnfans wird’s freuen – im Super G darf man bis zu viert gegeneinander antreten und in Rutschbahnrennen rasant bergab sausen – mit Zeitstoppung.

Die krasseste der nassen Röhren ist aber zweifelsohne der «Sturzflug»: Hier steht man zu Beginn auf einer Fallklappe, die per Knopfdruck geöffnet wird. Danach gehts steil bergab, sehr steil. Und sehr schnell.

Dann also guten Rutsch! Auch wenns noch nicht ganz Silvester ist.