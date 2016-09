Lokifahrt mit der Brienz-Rothorn-Bahn :  Verliebt in Nummer 12

Nummer 12 schnauft, röchelt und schwitzt wie ein Brauereigaul. Wer möchte es ihr verdenken. Die alte Dame wuchtet immerhin etwa 25'000 Kilo den Berg hoch. Nummer 12 ist eine Dampflok der Brienz-Rothorn-Bahn und bringt an diesem Morgen 112 Besucher auf den Aussichtsberg. Auf 7,6 Kilometern überwindet sie 1680 Höhenmeter.

Ein Kindheitstraum: Einmal in einer Lok mitfahren

Ich stehe im Führerhaus und spüre die Power, mit der die Zahnräder sich jeden Meter erkämpfen. Es riecht nach Feuer, Schmieröl und Schweiss. Ich habe Mitleid mit Nummer 12. Die Führerstandsfahrten sind ein besonderes Angebot der Brienz-Rothorn-Bahn für Bahn-Enthusiasten und all jene, die schon immer mal hautnah einen Dampfzug erleben wollten.

Die Brienz-Rothorn-Bahn ist die einzige Bergbahn mit permanentem Dampfbetrieb in der Schweiz. Erbaut wurde sie in den Jahren 1890 bis 1892 von 700 italienischen Gastarbeitern zur Zeit des ersten Tourismus-Booms in der Region. Das Geniale: Was man hier erlebt, ist kein Nachbau, hier ist noch alles original. Besonderer Schützling der Bahn ist die erste Lok aus dem Jahr 1891, die noch heute den Berg hochdampft. «Das ist unsere Kleine», schwärmt Martin Biber (60), der die Hobby-Lokführer begleitet.

Einzige permanente Dampfbergbahn der Schweiz

In den letzten 124 Jahren ist viel von der alten Infrastruktur erhalten geblieben. Nicht nur Loks und Wagen aus den Anfangstagen sind noch im Einsatz, auch etwa 30 Prozent des Schienenmaterials sind original. Und wer heute am Schalter ein Billett löst, betritt die Halle von 1892. Der Besuch ist wahrlich eine Zeitreise – auch wenn Nummer 12 mit Heizöl fährt statt mit Kohle. Führerstandsfahrten sind wegen Platzmangel nur auf Heizölloks möglich. Nummer 12 schlägt sich tapfer, auch auf den Streckenabschnitten mit 25 Prozent Steigung.

Lokführer Thomas Trachsler (42) kontrolliert die Messinstrumente, reguliert das Feuer im Heizkessel, lässt Frischwasser zulaufen. All das sieht ziemlich willkürlich aus. «Ich spüre das einfach», sagt Trachsler, der vor fünf Jahren vom Bauarbeiter zum Lokführer wurde. Dass Trachsler seine Lokomotive in- und auswendig kennt, hat einen Grund: Für die perfekte Abstimmung von Maschine und Mensch werden die Dampfrösser im Titularsystem betrieben. Das heisst: Jeder Lokführer fährt nur eine Maschine. «Das schweisst zusammen», grinst Trachsler.

Als Add-on gibt es freien Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau

Nummer 12 wird auf ihrer Fahrt insgesamt etwa 150 Liter Heizöl und 2000 Liter Wasser verschlingen. Und uns einige Liter Schweiss abverlangen, denn im Führerstandshaus herrschen Temperaturen wie in den Tropen; in den Tunnels verwandelt sich die Kabine gar in eine finnische Sauna. Für die 7,6 Kilometer brauchen wir eine Stunde – da hat man Zeit, die Aussicht zu geniessen. Highlight ist der 360-Grad-Blick vom Brienzer Rothorn. Während die Passagiere ihre Handys mit Eiger, Mönch und Jungfrau füllen, hat Nummer 12 eine Verschnaufpause. Aber nein: Sie ist doch nur ein Haufen Stahl. Oder doch nicht?