Kulinarischer Sagen-Spaziergang im Wallis :  Das ist nichts für schwache Nerven

Die Walliser Gemeinde Visperterminen könnte sich eigentlich glücklich schätzen. «Ambrüf an d’Sunna» lautet das inoffizielle Motto des Dorfes, das schon mal verrät, dass man sich hier Sonnenschein und blauen Himmel gewohnt ist. Dazu kommt der höchstgelegene Weinberg Europas, auf dem zwischen 650 und 1150 Metern über Meer im Herbst Weintrauben heranreifen.

In Visperterminen VS geht der Lindwurm um

Also eigentlich alles prima hier. Wären da nur nicht die alten Schauergeschichten über gar grausige Dinge, die sich in der Region zugetragen haben. Kaum irgendwo in der Schweiz ist die Sagen-Dichte so hoch wie hier, kaum eine Gegend kennt mehr gfürchige Märchen aus der düsteren Vorzeit. Da sind etwa die Geschichten vom Lindwurm, vom Nanztal oder vom Tschärry. Und wer sie liest, dem kommt das Walliser Idyll mit dem vielen Sonnenschein plötzlich ganz anders rüber.

Unterwegs beim kulinarischen Sagenspaziergang

So richtig schaurig werden die alten Sagen aber erst, wenn sie einem von einem waschechten Walliser im entsprechend unverfälschten Dialekt vorgetragen werden. In Visperterminen ist das möglich – und wie! Auf kulinarischen Sagenspaziergängen durchs Dorf kann man sich von einem Viergänger (inklusive Apéro) verwöhnen lassen, jeden Gang in einer anderen Beiz essen und auf den kurzen Abschnitten zwischen den Restaurants den alten Sagen lauschen. Der sagenhafte kulinarische Dorfrundgang dauert rund vier Stunden.

Guten Sagen gehen eben nicht nur durch Mark und Bein, sondern auch durch den Magen. Das hat man in Visperterminen begriffen.