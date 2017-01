In den Termali Salini in Locarno TI :  Hier ist das Tessin so richtig heiss

Endlich Schnee, der Winter hat die Schweiz im Griff, das weisse Wunder ist – wenn auch mit Verspätung – doch noch geschehen. Und schon ist der lang ersehnte Schnee hier, wünscht man sich wärmere Tage zurück und verflucht die bittere Kälte.

Im neuen Gotthard-Tunnel gehts schneller ins Tessin

Des Schweizers liebste Ausflucht in diesen Momenten: In den Zug steigen und gen Süden brausen. Dank dem neuen Gotthard-Tunnel, dem längsten Eisenbahntunnel der Welt, geht das schneller als je zuvor und die gut 30 Minuten Zeitgewinn bis Locarno kann man wunderbar einsetzen, um vom Bahnhof her den rund 20-minütigen Spaziergang in die hiesigen Termen in Angriff zu nehmen.

Aufwärmen im Termali Salini & Spa

Das «Termali Salini & Spa» ist das grösste Natursolebad im Tessin. Neben einer edlen Saunalandschaft und ein paar Ruhehöhlen, in denen das warme Salzwasser still vor sich hinbrubbelt, ist vor allem der Infinit-Pool draussen ein absolutes Highlight jedes Winter-Besuches im Tessin.

Vom Pool aus geht der Blick ungebrochen in die kalten Wellen des Lago Maggiore über, der wenige Meter vom Schwimmbadrand entfernt gegen das sandige Ufer schwappt. Links liegt Locarno, dahinter zweigt das Verzasca-Tal in die Wildnis ab. Und am Horizont gen Tenero liegen die wilden Sumpflandschaften der des Magadino-Deltas.

Aber genug des Ausblicks. In den Locarnesischen Termen erwarten sie Kräuterdampfbäder, private Dachterrassen Spas, 39-Grad-Heissbadzonen, Whirlpools, Nackenduschen, Sprudelsitze und ein breites Angebot an entspannenden Massagen. Seit der Eröffnung der Terme im Jahr 2013 ist das Tessin definitiv ein heisses Winterziel.