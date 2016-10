Die schönsten Weinwege der Schweiz :  Wandeln Sie auf Bacchus' Spuren

1. Der Römische

Das Weinbaugebiet im Klustal um das Örtchen Aesch BL schaut auf eine lange Weinbautradition zurück: Schon im 3. Jahrhundert nach Christus wurden hier Trauben angebaut, um die Garnisonsstadt Augusta Raurica mit Wein zu versorgen. Heute befindet sich hier mit 22 Hektaren das grösste zusammenhängende Anbaugebiet des Kantons Baselland. 24 Tafeln entlang des Weinwanderweges erklären sowohl die geografischen Besonderheiten des Anbaugebietes wie auch die Produktionsschritte der Weinherstellung.

Tipp: Im kleinen «Heimatmuseum Aesch» kann man sein Wissen über die Geschichte des Tals vertiefen. www.weinbau-aesch.ch / www.heimatmuseum-aesch.ch

2. Der Aargauer

Das Zurzibiet ist nicht nur für seine Thermalquelle bekannt, sondern auch als Weinbauregion geschätzt. Auf dem 11 Kilometer langen Weinwanderweg, der in Endingen startet und in Klingnau endet, durchwandert man sowohl das Surb- als auch das Aartal. Von vielen Aussichtspunkten geniesst man einen weiten Blick auf Landschaft und Dörfer. Infotafeln geben Einblicke in den Weinbau der Region.

Tipp: Im Weinbaumuseum in Tegerfelden kommen auch historische Gerätschaften zum Einsatz. Nicht verpassen sollte man das grosse Winzerfest in Döttingen vom 30. September bis 2. Oktober. www.badzurzach.info / www.winzerfest.ch

3. Der Philosophische

Der Naturphilosoph Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) fand einst Inspiration am Bielersee. Der Verdacht liege nahe, dass seine Ideen nicht nur der Betrachtung der schönen Natur entsprangen, sondern auch dem Genuss des lokalen Weines. Die Ausblicke auf der 15 Kilometer langen Wanderung durch die Rebberge von Biel nach La Neuveville begeistern. Entlang des Weges liegen die beiden malerischen Weindörfer Twann und Ligerz, zwischen denen zudem ein beschilderter Weinlehrpfad verläuft. Nicht verpassen sollte man das Rebbaumuseum in Ligerz.

Tipp: Weintraditionen um den Bielersee. Erlacher Läset-Sunntige: 1./2. 10.; Twanner Räbebeizli: 2., 9. und 16. 10.; Trüelete in Twann: 21. bis 23.10. www.bielerseewein.ch

4. Der Weltberühmte

Das Lavaux am Genfersee ist die schönste Weinbauregion der Schweiz. Die Weinterrassen wurden 2007 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt. Auf 800 Hektaren wird hier seit über 1000 Jahren hauptsächlich der Chasselas (auch Gutedel genannt) gekeltert. Auf der 12 Kilometer langen Wanderung von Lutry nach St-Saphorin (ausgeschildert als «Terrasses de Lavaux») kann man die Weinberge und die Weindörfer geniessen.

Tipp: Ein schöner Abschluss der Tour ist ein Besuch im Restaurant «Auberge de l’Onde» in St-Saphorin, Wirkungsstätte eines der Sommeliers der Schweiz: Jérôme Aké Béda. www.montreuxriviera.com / www.aubergedelonde.ch

5. Der Klassiker

Das breite Rhonetal im Wallis mit seinen sonnenverwöhnten Terrassen ist ein perfekter Nährboden für exzellenten Wein - nicht umsonst besitzt der zweisprachige Kanton, das grösste Weinbaugebiet der Schweiz. Auf dem sechs Kilometer langen Rebweg von Siders und Salgesch erklären ebenfalls Infotafeln den Weinbau der Region. Der Weg verbindet zudem die zwei Standorte des Walliser Weinmuseums.

Tipp: Das Museum «Espace Terroirs» in Miège ist dem Walliser Boden gewidmet, der dem Wein seine besonderen Noten gibt. www.sierretourisme.ch / www.espaceterroirs.ch