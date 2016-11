Ab auf den Weihnachtsmarkt! :  Stars und Sternchen in St. Gallen

In der Adventszeit wird aus der Unesco-Stadt St. Gallen eine Stadt der Sterne. 700 warm leuchtende Elektrosterne strahlen dann in den St. Galler Gassen und tauchen die Altstadt bis zu Weihnachten in ein festliches Dämmerlicht. «Sternenstadt» nennen das die St. Galler – und sie sind zurecht stolz auf eine der wohl schönsten Adventsbeleuchtungen im Land.

Glühwein, Lebkuchen & mehr

Doch mit leuchtenden Sternen allein wird es noch nicht Weihnacht. Deshalb hat St. Gallen auch dieses Jahr wieder ein vorweihnächtliches Kultur-, Kulinarik- und Shoppingprogramm auf die Beine gestellt, das kaum Wünsche offen lässt. Auf dem Weihnachtsmarkt, der sich vom Waaghaus über den Bohl bis zum Marktplatz erstreckt, stehen gut 70 schön dekorierte Giebelhäuschen, an denen Verkäufer Schweizer Handwerk und lokale Spezialitäten feilbieten. Dazu gibts Feuerzangenbowle, Glühwein und Lebkuchen. Mmmmm!

Und wer in den Auslagen des Weihnachtsmarktes nicht das passende Geschenk findet, dem bietet sich am Christchindlimarkt auf dem Gallusplatz gleich noch mehr weihnächtliches Shoppinggut an. Am Samstag, 26. November, und am Samstag, 3. Dezember, stehen hier weitere 120 Stände mit Wichtelware, Köstlichkeiten, hübschem Handwerk und originellen Mitbringseln.

XL-Weihnachtsbaum im Stiftsbezirk

Auch an Kulturfreunde hat das St. Galler Weihnachtskomitee gedacht. Neben Weihnachtskonzerten und Adventslesungen gibt es spezielle weihnächtliche Stadtführungen: die Schutzengeltour, die Weihnachtstour oder die «Probiererli-Tour». Und wem das alles zu viel ist, dem bleibt schliesslich der gut 20 Meter hohe, üppig geschmückte Weihnachtsbaum im Stiftsbezirk. Ihn kann man sich den ganzen Advent durch anschauen. Feierliche Stimmung garantiert.