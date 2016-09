16 Alpfahrten in der Schweiz :  Trachten, Tiere und viel Folklore

Kaum eine Schweizer Tradition ist so mit der Seele unseres Landes verbunden wie die Alpfahrten. Jedes Jahr zügeln mehrere 100'000 Rindviecher und Schafe vom Tal in die Berge – und das schon seit rund 3000 Jahren. Denn Ausgrabungen in den Alpen haben Überreste von Bergweiden aus der Bronzezeit zu Tage befördert.

Die Weidewirtschaft hat allerdings nicht nur das Leben der Menschen beeinflusst, sie hat auch das Landschaftsbild der Schweiz massgeblich geprägt. Wo wir uns heute an Weide- und Wiesenflächen im Gebirge erfreuen, würde ohne Alpwirtschaft bis zur Baumgrenze nur Wald wuchern.

Die herbstlichen Alpabfahrten (meist Mitte August bis Ende September) folgen einer festen Choreografie. Achtung: Die Bauern entscheiden den Zeitpunkt der Alpfahrt meist kurzfristig! Um sie nicht zu verpassen, sollte man bei der Touristeninfo der Region nachfragen.

Diese Termine sind fix:

10.9. Val Müstair GR beim Kloster St. Johann; www.val-muestair.ch

10.9. Täsch VS; www.taescherhof.ch

10.9. Parsonz GR; www.savognin.ch

16.9. Leukerbad VS; www.leukerbad.ch

17.9. Urnäsch AR, www.appenzellerland.ch

17.9. Flims GR; www.flims.com

17.9. Wassen UR; www.wassen.ch

17.9. Klosters GR; www.klosters.ch

17.9. Crans-Montana VS; www.crans-montana.ch

23.9. Celerina GR; www.engadin.stmoritz.ch

24.9. Charmey FR; www.charmey.ch

24.9. St-Cergue VD; www.st-cergue-tourisme.ch

24.9. Schüpfheim LU; www.alpabfahrt.ch

25.9. Isenthal UR; www.isenthal.ch