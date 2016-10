Gruselspass für vier :  Gewinnen Sie einen Aufenthalt im Europa-Park!

Gruselfans kommen voll auf ihre Kosten, wenn sich Deutschlands grösster Freizeitpark in eine geheimnisvolle Herbstlandschaft verwandelt und unheimliche Gestalten ihr Unwesen treiben.

Vom 24. September bis zum 6. November mischen sich dämonische Nachtgespenster unter die Besucher. Die Attraktionen, die Parade und das Showprogramm, die Gastronomie sowie das Europa-Park Hotel Resort stehen ebenfalls im Zeichen der schaurig-schönen Jahreszeit.

Für besonders furchtlose Besucher sind die Horror Nights, die vom 21. September bis zum 5. November stattfinden und in diesem Jahr ihren 10. Geburtstag feiern, ein Muss.

«Gluschtig» geworden auf ein Weekend im Europa-Park am 14.10.2016 inklusive Besuch der Horror Nights mit EXpress Pass?

Gewinnen Sie einen Traumaufenthalt im Europa-Park inklusive Übernachtung/Frühstück am 14.10.2016 im 4*-Sterne Erlebnishotel und 2 Tage Parkeintritt. Zusätzlich erhalten Sie Eintrittskarten plus EXpresss Pass für die Horror Nights am 14.10.2016.