Publireportage Die Welt ganz nah: Mit Lufthansa zu vielen Sonnendestinationen

Lufthansa baut diesen Herbst/Winter erneut das Langstreckennetz mit Cancún, Malé, Mauritius, Nairobi, Panama, Tampa und San José aus. Einfach boarden in der Schweiz und mit einem kurzen Zwischenstopp in Frankfurt geht es zu den Sonnendestinationen. In allen Reiseklassen stehen den Passagieren ein reichhaltiges Unterhaltungsangebot im dem individuellen Inflight Entertainment System sowie FlyNet®, das drahtlose Breitband-Internet, zur Verfügung. Für alle, die noch komfortabler Reisen möchten als in der Economy Class, können sich auf 50% mehr Platz in der Premium Economy Class freuen oder sich auf dem 1,98m Bett der Business Class Langstrecken.