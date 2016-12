Lukas Birys verrückte Reise :  10'000 Kilometer mit dem Velo

Der Schweizer Lukas Biry wills wissen. Genau gesagt geht er auf die Suche nach der geheimnisvollen Vivi-Kola-Nuss. Die Legende besagt nämlich, dass die Mineralquelle Eglisau in den 1930er-Jahren ihre Männer nach ­Afrika geschickt habe, um dort die Kola-Nuss zu finden. Um diese Legende wieder aufleben zu lassen, reist Lukas auf nach Kamerun, um von dort die Nuss in die Schweiz zu holen – und zwar per Velo.

Biken durch 14 Länder

Ganz auf sich ­allein gestellt, begibt sich der 31-jährige Basler am 28. Dezember auf das Abenteuer. Auf dem 10'000 Kilometer langen Heimweg muss er 14 Länder durchqueren.

Dabei ist die Hitze Afrikas noch das kleinste Übel. Dass er dabei inmitten von Elefanten und Hyänen übernachtet und in der Wildnis ganz auf sich allein gestellt ist, macht dem Abenteurer nichts aus. «Ich habe schon einige Velo-­Reisen unternommen und fühle mich mental wie auch körperlich gut vorbereitet.»

Mitverfolgen kann man die Reise auf Lukas’ Blog namens www.LukasGoesNuts.ch.