Island – Wunderland Natur :  Diese Bilder wecken die Reiselust!

Einmal mit einem Ultra-Offroader über einen Gletscher fahren? Einen Schafabzug und putzige Papageitaucher hautnah erleben? Geysiren beim Sprudeln zuschauen? Mit dem Heli über Fjorde fliegen und vom Zelt aus spektakuläre Wasserfälle beobachten?

Der Winterthurer Reisefotograf Corrado Filipponi hat alles erlebt. Sechs Monate lang war er in Island unterwegs und besuchte mehr und weniger abgelegene Traumplätze – immer mit der Kamera im Anschlag. Neben einem Helikopter kam dabei unter anderem auch eine Flugdrohne zum Einsatz.

Ab Sonntag bis Ende März zeigt Corrado Filipponi seine Film- und Fotoausbeute in der Multivision «Island – Wunderland Natur» in der ganzen Schweiz. Gestartet wird in Frauenfeld, den Schlusspunkt macht Cham. Exakte Tourdaten und Tickets gibt es unter www.dia.ch. (gsc)