Feriendestinationen für den Herbst und Winter :  7 Traumziele zum wieder Warmwerden

Kuba

Flugzeit: 10 Std. 30 Min.

Keine Destination boomt derzeit so wie das karibische Kuba. Seit der Annäherung des Landes an die USA – es wurden erste Linienflüge von den Vereinigten Staaten nach Kuba aufgenommen – ist der Andrang auf der Zuckerinsel stark gewachsen. Kuba steht vor einem grossen Umbruch – eine spannende Zeit also, um dem Land von Fidel Castro und Che Guevara einen Besuch abzustatten. Zwar kann man in der All-inclusive-Meile Varadero prima baden, den Zauber der Insel erlebt man allerdings erst auf einer Rundreise. Also: Havanna anschauen, Auto mieten und bis nach Santiago de Cuba weiterfahren. Die Sonne weist Ihnen den Weg.

www.cubatravel.tur.cu