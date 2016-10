Die neuen Caravan-Modelle :  Welcher Typ sind Sie?

Modell Performance Compact von Volkner Mobil

Die Luxuriösen

Auf den gewohnten Luxus wollen sie nicht verzichten. Auch in der Wüste Gobi nicht. Deswegen ist ihr Camper mit Schränken aus Kirschholz, siebenfach hochglasiert, Glasfliesen in Küche und Bad, zwei ausfahrbaren Fernsehern und einem Sternenhimmel über der Regenwalddusche ausgestattet. Platzangst kennen sie nicht, weil sich dank ausfahrbarer Seitenwand die Fläche im Luxusmobil von 30 auf 35 Quadratmeter vergrössern lässt. Logisch, dass sich mit dem Riesenbrummi keine Altstadtgasse passieren lässt, also muss was Kleineres dabei sein. Ein Mini zum Beispiel, der im «Bauch» des Fahrzeugs ein komfortables Plätzchen findet.